Что нужно для отопления частного дома

Профессионалы относят подготовительные работы к одному из самых сложных этапов обеспечения дома теплом. Автономная система достаточно сложна в реализации, и монтаж отопления частного дома занимает не так много времени и усилий, как подбор взаимосвязанных элементов.

Самые главные компоненты

Ниже мы рассмотрим перечень элементов, без которых не обойдется ни одна жидкостная отопительная система. Первым в этом списке можно поставить котел. Именно с его помощью нагревается вода, которая течет по домовой системе.

Далее идет насос, “заставляющий” воду циркулировать по трубам и радиаторам. В качестве теплоносителя лучше использовать антифриз – более вязкое вещество по сравнению с водой.

На третьем месте по степени важности – расширительный бак. Под ним понимается специальный резервуар, компенсирующий избыток водяного давления, растущего при нагреве жидкости.

Установка отопления в частном доме, цена которого в основном зависит от параметров вышеуказанных элементов, невозможна без оформления контура. В него входит система труб и радиаторов.

Кроме этого, не обойтись без различных датчиков и устройств регулировки. Наличие таких приборов дает возможность контролировать уровень температуры, давления и теплоносителя.

Особенности проектирования

В случае если система планируется не только для обогрева, но и пользования горячей водой, она должна быть двухконтурной. Для этого в общую схему добавляется бойлер.

Из конструктивных особенностей стоит отметить различные виды разводки труб:

однотрубная;

двухтрубная;

коллекторная.

В первом варианте не предусматривается отвод холодной воды. Она постоянно циркулирует по контуру. Из-за этого самые дальние радиаторы часто бывают холодными. Такая система – самая простая, но ее трудно настраивать.

Двухтрубная система подразумевает подачу кипятка через одну из труб, а по другой – возврат ее в котел. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку так можно обеспечить одинаковую температуру.

Коллекторная схема тоже состоит из двух труб. Отличие только в том, что перед соединением с котлом они проходят через коллектор.

Установка отопления в частном доме требует не только правильного подбора материалов и оборудования. Не менее важно рассчитать отапливаемую площадь. Причем в нее входят и места, которые обычно не обогреваются (туалет, ванная, коридор).