Если женщина замужем, должна ли она работать?

Существует очень много разных жизненных ситуаций, когда женщине приходится зарабатывать деньги на собственное существование, а зачастую для того, чтобы прокормить семью и детей.

Но если есть полноценная семья, где оба здоровы и полноценны, нужно ли женщине в таком случае работать или строить карьеру.

С давних времён, было заведено, что женщина должна выйти замуж. Ответственность за материальное благополучие ложилась на мужа, а женщина была хранительницей очага. Но что делать если эта работа в Киев на складе и дополнительный заработок не помещает. Замужество приобретало форму некой сделки, при которой мужчина обеспечивал материальными и социальными благами женщину, в обмен на право ею обладать. Женщина в свою очередь давала мужчине детей, уют, заботу. В современном обществе, образ домохозяйки приобрёл какую неполноценность. Если женщина не работает, а сидит дома и варит борщ — это как-то унизительно.

Но при этом не учитывается, что работающая женщина получает гораздо больше нагрузки чем «сильный пол». В таком случае, на женщину, кроме домашних обязанностей, ложится ещё в лучшем случае, восьмичасовой рабочий день. А ещё нужно не забыть и про супружеский долг. При всё этом, заработанные деньги женщина тратит не на себя.

Ужасно то, что наше общество воспринимает это как естественное проявление семейной жизни. Нас сызмальства учат, что нужно полагаться только на свои силы.

Но женщины устроены совсем не так, как мужчины. Женская психика гораздо чувствительнее и организм не предназначен для нагрузок. Женщины истощаюся в процессе достижения целей и преодоления препятствий.

И если вы заботитесь о благополучии своей семьи, то всё должно встать на круги своя. Мужчина — добытчик, женщина — хранительница очага.

Важный момент – жить в атмосфере постоянного соперничества и конкуренции. Ваша задача – понять, с кем есть возможность соперничать. Вы и не заметите, как в вас появится скрытый запас энергии.

Ваш труд должен стать полезным соревнованием. Начать можно с малого: например, состязание с подругой, кто быстрее сможет бросить курить.

Пусть вы решили написать книгу. Но, то нужно разобраться с домашними хлопотами, то сходить на важную встречу, то отправиться по магазинам…. В общем, причина всегда найдётся. Скажите самой себе: «Word я включу лишь на секундочку». В результате поймёте, что работа захватила вас.