Физическая охрана объектов

Физическая охрана заключается в комплексе мер позволяющих предупредить готовящиеся попытки нарушения и противоправные действия в отношении взятого под охрану объекта. Обеспечить максимальный уровень безопасности помогут ip видеокамеры, проводимые запись в круглосуточном режиме.

Задачи, решаемые при физическом способе защиты, состоят в: — заблаговременном предупреждении проникновения посторонних на объект; — создании внешнего образа высококвалифицированного режима охраны; — обеспечения безопасных мер для движения материальных ценностей в пределах объекта; — обнаружение попыток посягательств на охраняемое имущество; — правильное расположение охраны на объекте; — своевременное взаимодействие с соответствующими органами; — моментальная ликвидация последствий попыток посягательств на объект.

Эффективность такой охраны значительно зависит от установленных на объекте систем, повышающих эффективность мер безопасности. Системы видеонаблюдения и сигнализации позволяют контролировать охраняемую территорию на 100 %. Среди охранных сигнализаций широко распространены охранные панели ProSYS 16/40/128. Они монтируются на крупных объектах, жилых домах и небольших офисах. Их модульная структура делает их доступными для большого круга клиентов.

Системы охраны периметра типа INTREPIDTM MicroPointTMII являют собой современнейшую модель нового поколения, которая размещается на ограждениях, для предупреждения проникновения через них. Она позволяет определить место вторжения с трехметровой точностью. При этом не реагирует на внешние естественные шумы типа дождя или проезжающих авто.

Системы охраны INTREPIDTM MicroPointTMII

Для защиты частной собственности применяют систему ARKAN Home. Она относится к современному направлению класса «умный дом». Дача, загородный дом, особняк или квартира помимо контроля попыток проникновения будут надежно защищены от бытовых аварий в виде внезапного воспламенения или утечки газа, воды. Совместное использование охранников и систем слежения за объектом значительно упростит контроль над объектом, повысит оперативность реагирования на возникающие ситуации. Особенно в этом поможет цветная система видеообнаружения.

Перечисленные системы безопасности в комплексе с физической охраной, обеспечат высокий уровень защиты объекта.