Йога для начинающих в домашних условиях

Занятия йогой укрепляют организм, приносят массу удовольствия и энергии. С каких же упражнений начать занятия в домашних условиях? Мы подготовили 5 простых упражнений, которые могут заменить утреннюю зарядку или вечернюю расслабляющую заминку перед сном. Для того чтобы заниматься с комфорт, используйте специальные лосины для йоги, которые отлично тянуться и не пережимают ноги. Заниматься лучше в носочках или босиком.

Первое упражнение. Станьте прямо лицом к северу, руки расставьте по сторонам параллельно полу, ладони вниз. Нужно сделать три поворота вокруг себя. Сразу после первого упражнения выполняем второе.

Второе упражнение. Лечь на пол, можно на коврик, ноги вместе, руки лежат рядом ладонями вниз, голова на полу. Со вдохом поднимаем голову и прижимаем ее к груди, поднимая ноги до 90 градусов или меньше, так, чтобы копчик не поднимался от пола, потянуть носки на себя, возвратиться в исходное положение с выдохом. После второго упражнения встать, ноги расставить, руки на пояс, подышать спокойно 3-5 раз (лучше животом).

Третье упражнение. Стать на колени лицом на север, колени параллельно относительно друг друга, ладонями обхватить ягодицы и зафиксировать их в этом положении. На вдохе расправляя плечи, опустить голову назад, напрячь все мышцы, но не изгибать позвоночник. На выдохе вернуться в предыдущее положение и опустить подбородок к груди.

Четвертое упражнение. Сесть на пол лицом на юг, ноги на ширине плеч, кисти рук по бокам бедер, со вдохом поднимаем туловище, голова параллельна полу или запрокинута назад (должна получиться фигура «стол»). C выдохом возвращаемся в предыдущее положение. Повторяем три раза. После четвертого упражнения подышим спокойно, как после второго упражнения. После этого сразу приступаем к выполнению пятого упражнения.

Пятое упражнение. Становимся в позу кошки, плечи и голова вверху, ноги на ширине плеч (как будто кошка потягивается). На вдохе поднимаем ягодицы и опускаем голову к груди (поза собаки), на выдохе опускаем живот, поднимая голову(поза кошки). Упражнение выполняем три раза. После выполнения всех упражнений, нужно лечь и пять минут полежать, расслабившись и прислушиваясь к собственному организму или еще лучше ни о чем не думать.ы

Каждую неделю прибавляем к каждому упражнению по два выполнения. Доводим количество каждого упражнения до 21 раза. Это по времени займет 10-15 минут. Всего получится 105 упражнений, которые нужно продолжать выполнять всю жизнь. Это должно превратиться в привычку. Вы не заметите как появится мору сил и энергии.

Если Вы сделаете упражнения утром (лучше на рассвете), то Вам обеспечен заряд бодрости на весь день, если вечером (лучше на закате), то спокойный, хорошего качества, сон.