Как дешево купить квартиру на вторичном рынке: 5 беспроигрышных советов

Купить квартиру на вторичном рынке недвижимости по той цене, которая вас устраивает, не влазить в долги или банковскую ипотеку – вполне реально. Просто нужно знать как это сделать. Вот 5 проверенных методов, которые срабатывают всегда:

Внимательно просмотрите сайты покупки недвижимости, идеальным вариантом будет — https://ekb.etagi.com/realty/. Отсортируйте понравившиеся квартиры и никогда не ограничивайтесь в поиске. Например, если запланировали купить двухкомнатную квартиру, присмотритесь, возможно найдете трехкомнатную по той же цене, но в другом районе. Если не хотите платить комиссию риэлтору, поищите понравившееся жилье на других сайтах, особенно в разделе аренды. Возможно, вам удастся найти контактные данные владельцев. Шансы 50 на 50.

Смотрите горячие предложения. Часто владельцы продают квартиры по сниженным ценам из-за срочных переездов или острой нужды в деньгах. В 90% случаев такие квартиры полностью готовы к заезду. В таких случаях всегда уместен торг и можно неплохо сэкономить. Хотя мы говорим о вторичном рынке, в новостройках скидки также не редкость. К примеру, застройщики распродают оставшиеся квадратные метры по сниженным ценам, поскольку хотят как можно скорее избавиться от них. А если покупатель умеет настаивать на своем, то скорее всего ему удастся выбить еще одну скидку в отделе продаж. Но в данной категории чаще оказываются квартиры с неудобной планировкой или с сомнительным видом из окна, на первых или последних этажах.

Покупая квартиры в мегаполисах, рассматривайте отдаленные жилые массивы. Там хорошо развита инфраструктура – торговые центры, транспортная развязка, учебные заведения, салоны красоты, банки, почтовые отделения – все что нужно для полноценной жизни. Вдобавок ко всему, цены снижены от 10%.

Рассмотрите варианты в пригородах. Цены на квартиры снижены на 10-15%, а добирание до города занимает не более получаса общественным транспортом. Иногда с пригорода быстрее добраться до центральных районов, чем с густонаселенных жилых массивов.

Рассмотрите вариант покупки квартиры «под ремонт». Квартиры в плохом жилом состоянии стоят гораздо дешевле, поэтому сэкономленные средства тратят на капитальный ремонт для себя – замену коммуникаций, окон, дверей и т.д.

Обратите внимание на юридическую чистоту квартиры. Нет ли на ней обременения в виде пожизненного проживания другого человека, долгов, неузаконенной перепланировки, проверьте подлинность технической документации, кто прописан в квартире и т.д. Для этого понадобится грамотный нотариус и юрист.