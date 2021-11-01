Как выбрать мужские ботинки на зиму?

С приходом осени мужчины задумываются о покупке обуви на зиму. Но при этом не все знают, как правильно выбирать ботинки, чтобы они были теплыми и комфортными в носке. Здесь следует отдавать предпочтение кожаной обуви, и выбирать модели с натуральным утеплителем. В идеале следует приобрести 2-3 пары – евро модель, на цигейке и сменный вариант. Так вы сможете надевать более теплые ботинки в морозные дни, а также чередовать обувь, давая возможность промокшей паре полностью просохнуть.

Выбираем мужскую обувь для зимы

За советом мы обратились к менеджерам Интернет-магазина Респект, у которых мужская зимняя обувь активно продается на их сайте. При выборе обуви следует обратить внимание на следующие характеристики:

Толщина кожи должна быть соответственной, для осени и плюсовой температуры можно выбрать более тонкую кожу или замшу, а для зимы надлежит приобрести прочную кожу или нубук.

Осмотрите качество строчек, их симметрию, ровность. Также обратите внимание на толщину внутренних швов, они не должны быть грубыми и толстыми, в противном случае обувь может натирать.

На поверхности и в местах стыкования кожи и подошвы не должно быть пятен клея.

Надлежит проверить подошву на эластичность методом сгибания. Она должна хорошо гнуться, что позволит комфортно ходить.

Примерку ботинок осуществляйте на носок той толщины, который планируете носить зимой.

При выборе обуви онлайн, обязательно используйте специальную размерную сетку, размещенную продавцов. К каждой модели она разная, обращайте на это внимание.

Вся мужская зимняя обувь может растягиваться вширь, но никогда не увеличивается в длину. Поэтому не покупайте тесные ботинки, которые давят, в длину они не растянутся.

Как купить кожаные мужские ботинки на зиму недорого

Каждый выбирает сам, когда и что покупать, мы же можем только давать советы. Менеджеры Интернет-магазина Респект говорят, что мужская зимняя обувь продается круглогодично, но есть периоды, когда ее можно приобрести с хорошей скидкой. Осенью модели из новых коллекций стоят дорого, а вот в конце января и целый февраль, когда пик и ажиотаж уже прошли, вы можете выгодно приобрести ботинки со скидкой, которая часто доходит 50-ти, и даже 70%. Это выгодно продавцам, они реализуют товар и не дают ему залеживаться на складе, а также покупателям, которые недорого покупают качественную зимнюю обувь. Единственный минус, ее не получится сразу поносить, зато на следующий зимний сезон у вас уже будет новая пара в запасе.