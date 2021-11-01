Как выбрать мужские ботинки на зиму?

С приходом осени мужчины задумываются о покупке обуви на зиму. Но при этом не все знают, как правильно выбирать ботинки, чтобы они были теплыми и комфортными в носке. Здесь следует отдавать предпочтение кожаной обуви, и выбирать модели с натуральным утеплителем. В идеале следует приобрести 2-3 пары – евро модель, на цигейке и сменный вариант. Так вы сможете надевать более теплые ботинки в морозные дни, а также чередовать обувь, давая возможность промокшей паре полностью просохнуть.
Выбираем мужскую обувь для зимы
За советом мы обратились к менеджерам Интернет-магазина Респект, у которых мужская зимняя обувь активно продается на их сайте. При выборе обуви следует обратить внимание на следующие характеристики:
- Толщина кожи должна быть соответственной, для осени и плюсовой температуры можно выбрать более тонкую кожу или замшу, а для зимы надлежит приобрести прочную кожу или нубук.
- Осмотрите качество строчек, их симметрию, ровность. Также обратите внимание на толщину внутренних швов, они не должны быть грубыми и толстыми, в противном случае обувь может натирать.
- На поверхности и в местах стыкования кожи и подошвы не должно быть пятен клея.
- Надлежит проверить подошву на эластичность методом сгибания. Она должна хорошо гнуться, что позволит комфортно ходить.
- Примерку ботинок осуществляйте на носок той толщины, который планируете носить зимой.
- При выборе обуви онлайн, обязательно используйте специальную размерную сетку, размещенную продавцов. К каждой модели она разная, обращайте на это внимание.
- Вся мужская зимняя обувь может растягиваться вширь, но никогда не увеличивается в длину. Поэтому не покупайте тесные ботинки, которые давят, в длину они не растянутся.
Как купить кожаные мужские ботинки на зиму недорого
Каждый выбирает сам, когда и что покупать, мы же можем только давать советы. Менеджеры Интернет-магазина Респект говорят, что мужская зимняя обувь продается круглогодично, но есть периоды, когда ее можно приобрести с хорошей скидкой. Осенью модели из новых коллекций стоят дорого, а вот в конце января и целый февраль, когда пик и ажиотаж уже прошли, вы можете выгодно приобрести ботинки со скидкой, которая часто доходит 50-ти, и даже 70%. Это выгодно продавцам, они реализуют товар и не дают ему залеживаться на складе, а также покупателям, которые недорого покупают качественную зимнюю обувь. Единственный минус, ее не получится сразу поносить, зато на следующий зимний сезон у вас уже будет новая пара в запасе.