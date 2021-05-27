Как выбрать велосипед

Сначала важно определиться с тем, где вы собираетесь кататься. От этого зависит конструкция велосипеда и его технические особенности. Глобально различают три разновидности моделей: городские, шоссейные, горные.

По размеру колес

Этот фактор определяет общую высоту, легкость управления и маневренность техники. В настоящее время особо популярными стали колеса 27,5 и 29 дюймов, относящиеся к классу горных. Если вы выбираете женский велосипед, то лучше придерживаться стандарта для взрослых – 26 дюймов.

Большие колеса добавляют габаритности велосипеду, но это абсолютно не значит, что он хуже управляется. А вот движение у них лучше – плавное и уверенное.

По росту

Неправильно подобранный размер рамы часто приводит к дискомфорту во время езды, усталости мышц и суставов. Выбрать оптимальный вариант можно без проблем, так как обычно производители выпускают модель в нескольких типоразмерах рамы. Если выбираете велосипед вживую, то сядьте за руль так, чтобы рук были слегка согнуты в локтях. Дотягиваться до руля на вытянутых руках, особенно на поворотах – неправильно.

Если это спортивная или горная модель, то вам должно быть комфортно при небольшом смещении веса на руль (это необходимо для равномерного распределения нагрузки в области рук и спины). Для городских велосипедов посадка должна быть с ровной спиной. Получить грамотную консультацию по таким вопросам можно в специализированных магазинах, например Велотрейд.

Обратите внимание на то, что разместившись на сидении и установив ступню на педаль в нижнем горизонтальном положении, нога должна быть прямой. Это поможет предохранить суставы в коленях от необязательных нагрузок.

Что касается высоты верхней трубы, то зазор между ней и внутренней частью бедра должен быть в пределах 6-9 см.

Для ребенка

Рекомендации по выбору детских велосипедов в большинстве своем схожи со взрослыми моделями. Основное внимание следует обращать на безопасность, то есть на тормоза и их тип. Для малышей до 7 лет самым лучшим и надежным тормозом будет ножной.

Ручной тормоз больше подходит для подростков, поскольку у совсем маленьких детей рука недостаточно крепкая для полноценного его использования (и опыта езды у них поменьше). Впрочем, если одолевают сомнения, можно купить детский велосипед с комбинированными тормозами.

Слишком тяжелый велосипед брать не стоит, оптимально подойдут алюминиевые и композитные рамы.