Простые ответы на ТОП 5 распространенных вопросов по тепловым завесам

Тепловая завеса — полезный и нужный элемент. Это некий щит между помещением и улицей. Так, например, тепловые завесы надежно защищают комнату зимой от проникновения холода с улицы и предотвращают выход потоков теплого воздуха. Летом же прохлада удерживается внутри дома, в то время как жара не проникает через дверные проемы и окна. Как видите, это устройство более чем необходимо, однако покупая ту или иную модель, у клиентов возникают дополнительные вопросы. Постараемся ответить на самые распространенные из них.

Нуждаются ли тепловые завесы в дополнительном обслуживании? Да, как и другое оборудование, любая из выбранных вами моделей тепловых завес нуждается в периодическом техосмотре. Регулярное обследование помогает предотвратить неожиданные сбои в работе и поломки. Обычный техосмотр завесы включает в себя внешний осмотр устройства, проверка режимов, очищение от пыли и других загрязнений. При необходимости параметры работы тепловой завесы также корректируются. Такие манипуляции необходимо проводить каждый месяц, вентилятор осматривают каждые три месяца, каждые полгода специалисты корректируют параметры работы завесы, заменяют подшипники каждый год.

Можно использовать только тепловые завесы для обогрева? Нет, полноценно прогреть или охладить помещение эти устройства не смогут. Это дополнение к основной системе отопления или кондиционирования.

Есть ли гарантия на завесы? В большинстве случаев производители устройств обещают гарантию в течение одного года. В то же время гарантийное обслуживание недоступно, если завеса вышла из строя из-за нарушения правил эксплуатации, либо же документация, подтверждающая факт покупки, отсутствует.

Воздушное отопление. Можно ли для этих целей использовать только тепловые завесы? Нет, в данном случае вам придется задействовать прибор как дополнительную систему, а не основную.

Главные параметры тепловой завесы, какие они? В зависимости от типа установки различают вертикальные и горизонтальные модели. Технические характеристики зависят от параметров проема. Критерии, на которые вам нужно ориентироваться при покупке, это мощность и производительность завесы (от них зависит скорость воздушного потока), длина, источники обогрева, а также способ управления оборудованием.