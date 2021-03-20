Стильная куртка-парка стала трендом сезона. Парка – это длинная и очень теплая курточка, в большинстве случаев с капюшоном. Основное ее предназначение – защита от холода. Популярность такой фасон верхней одежды обрел благодаря универсальности. Парку можно носить как со спортивной одеждой, так и с нарядами повседневного стиля. Конечно, если в вашем гардеробе преобладают вещи делового и официально стиля, тогда от куртки лучше отказаться, во всех остальных случаях она станет незаменимой деталью. Если с одеждой все понятно, то с обувью немного сложнее. Давайте рассмотрим, какие виды обуви должны быть в вашем гардеробе, чтобы парка выглядела уместно.

С какой обувью носить парку?

С учетом того, что носят такую курточку в холодное время года, самым лучшим вариантом станет теплая обувка. Хорошо подойдут модные в этом сезоне ботинки на каблуке. Они могут быть как на шнуровке, так и на молнии, каблук невысокий, но устойчивый.

Парка изначально была разработана, как верхняя одежда для военных летчиков, поэтому цветовая гамма незначительная. Но и спустя многие годы, эти куртки в основном представлены в горчично-коричневой гамме. А как известно, такие оттенки замечательно сочетаются с болотной, серой обувью, а также моделями цвета хаки. Стильным и практичным дополнением образа станут грубые ботинки на ровном ходу. Они могут быть украшены заклепками, застежками и даже шипами.

Если вы хотите надеть платье или юбку под парку, тогда для вас идеальным вариантом станут высокие сапоги, ботфорты на низком ходу или платформе. Для создания повседневного образа можно выбрать угги. Они гармонично будут смотреться с паркой, узкими джинсами, вязаным свитером и шапкой. Хотите стильный и игривый комплект, тогда наденьте кожаную юбку-солнце, теплый свитер, плотны черные колготки, парку и ботильоны на танкетке. Для тех девушек, которые предпочитают спортивный стиль советуем обратить внимание на такие виды обуви, как кеды, кроссовки и сникерсы.

Стилисты отмечают, что в современном мире уличной моды, парка стала неотъемлемым атрибутом. С ее помощью создают разнообразные интересные сдержанные и вызывающие образы. Чтобы силуэт получился законченным используйте, популярные в этом сезоне, городские рюкзаки или сумки среднего размера. Покупая такую куртку следует помнить, что она не должна заканчиваться на середине бедер, иначе получится излишний объём в силуэте.