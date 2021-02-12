Салонный уход за лицом в домашних условиях

Многие представительницы прекрасного пола считают, чтобы выглядеть ухоженной, необходимо минимум один раз в неделю посещать косметолога. Так ли это?

Мы часто слышим: «Красота требует жертв». Действительно, женская красота требует к себе внимания и кропотливого труда. Регулярный уход за собой и является проявлением внимания к себе, которое в конечном итоге дает свои положительные результаты.

Современная женщина много отдает времени работе и в таком высокоскоростном режиме трудно найти время и силы на себя, свою семью и т. д. Не всегда можно выделить несколько часов для салонных процедур, которые занимают достаточно много времени и финансов.

Классические процедуры по уходу за кожей лица включают следующие блоки:

Очищение

Нанесение специальной маски

Массаж лица

Питание или увлажнение

Кто-то скажет, что профессиональный уход в домашних условиях невозможен, однако, быстро развивающийся сегмент индустрии красоты, доказывает обратное.

Компания OKACHI GLIYA регулярно пополняет бьюти-рынок новинками, которые легки в применении, компактны и доступны. Так, микротоковый массажер для лица с технологиями RF, EMS, LED терапии позволяет быстро устранить проблемы увядающей кожи, повысить ее тонус и тугор, уменьшить морщины, подтянуть контуры лица и убрать «второй» подбородок.

Действие аппарата основано на комбинации самых современных технологиях лифтинга, миостимуляции, микротоков, массажа и светотерапии.

Пять режимов работы LED-терапии, а именно: красный свет, синий, желтый, фиолетовый и их комбинация, помогают восстановить проблемные зоны и увеличить проникновение косметических средств в глубокие слои дермы.

Четыре массажных головки воспроизводят движение и силу пальцев массажиста, а три уровня мощности помогают регулировать силу тока.

Применение данного аппарата не требует специальных навыков – достаточно ознакомиться с инструкцией.

Гаджет абсолютно безопасен, не вызывает неприятных ощущений во время процедуры, а международная сертификация CE, FCC, RoHS подтверждает высокое качество этого продукта.

Противопоказания

Острый воспалительный процесс

Заболевание крови

Тромбофлебиты

Аритмия

Онкология

Мастопатия

Беременность и кормление грудью

Поврежденные участки кожи

Хронические заболевания сердца и сосудов

Подробную информацию о микротоковом массажере для лица с технологиями RF, EMS, LED от компании OKACHI GLIYA и других бьюти-гаджетов можно узнать, перейдя по ссылке https://irosgadgets.com/massazher-dlya-litsa-mikrotokovyy-s-ems-i-led-svetoterapiey-pribor-dlya-liftinga-omolozheniya-i-podtyazhki-kozhi-okachi-gliya/.