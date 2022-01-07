Семена перца. Грунт и субстраты для рассады.

Сладкий перец необходимо высаживать на легкой, плодородной и аэрированной почве. Она должна содержать необходимое количество фосфора, азота, калия, магния и кальция. В противном случае рассада не сможет нормально развиваться и скорее всего остановится в развитии на этапе появления всходов. Идеальной кислотностью почвы считаются показатели в пределах от 6 до 6.5 pH. Для посева можно приобрести либо готовый грунт, либо создать его самостоятельно.
Самостоятельное приготовление почвосмеси
Из каких компонентов можно «приготовить» грунт для выращивания рассады:
- Биогумус.
- Средний дерн.
- Перегной.
- Компост, «возрастом» не менее 3 лет.
- Низинный торф.
- Мох – сфагнум.
- Кокосовый субстрат.
- Перлит.
- Вермикулит.
- Речной песок (отдавайте предпочтение только крупному).
В состав грунта для перца не должны входить следующие компоненты:
1. Не переработанный низинный торф.
2. Листовая земля.
3. Не обработанная должным образом дерновая земля.
4. Древесная стружка любых пород.
5. Древесные опилки с дерева, покрытого лаком или пропитанные специальными защитными пропитками.
6. Солома.
7. Сенная труха.
Как выбрать готовую почвосмесь
Сегодня многие производители позаботились об огородниках и их будущих урожаях, поэтому выпустили в продажу уже готовые грунты.
На что обратить внимание при выборе земли для выращивания рассады сладкого перца:
- Рыхлость и влажность. Смесь не должна сбиваться в комки, затвердевать.
- Отсутствие глины. Если в составе есть данный компонент, то растение не сможет должным образом развиваться.
- Наличие минералов и органических веществ.
- Отсутствие вредных болезненных микроорганизмов, грибков, личинок, червяков. Но важно помнить, что и полностью стерильным он должен быть. В нем не могут содержаться элементы, способные навредить культуре или заразить ее различными заболеваниями.
- Устойчивость органических веществ к разложению. Быстрое разложение спровоцирует саморазогрев до + 30С°, что повлечет за собой гибель корневой системы культуры.
Топ – 5
Лучшими субстратами для перца являются:
- «Eco plus Peatfield».
- «Щедра земля».
- «Флорио.
- «Полесский субстрат».
- «Кокосовый».
Все позиции отличаются хорошей влагоемкостью, рыхлостью и питательностью. Они отлично пропускают воздух, характеризуются повышенной степенью очистки от сорной травы, вредителей, насекомых и возбудителей заболеваний.
Но не только от грунта зависит будущая урожайность культуры. На этот фактор влияет и качество посевного материала. Купить семена сладкого перца высокого качества можно в интернет – магазине «Жанна». В маркете можно купить семена овощей различных видов, разнообразные субстраты, почвосмеси, стимуляторы роста, удобрения и т.п.