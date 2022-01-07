Семена перца. Грунт и субстраты для рассады.

Сладкий перец необходимо высаживать на легкой, плодородной и аэрированной почве. Она должна содержать необходимое количество фосфора, азота, калия, магния и кальция. В противном случае рассада не сможет нормально развиваться и скорее всего остановится в развитии на этапе появления всходов. Идеальной кислотностью почвы считаются показатели в пределах от 6 до 6.5 pH. Для посева можно приобрести либо готовый грунт, либо создать его самостоятельно.

Самостоятельное приготовление почвосмеси

Из каких компонентов можно «приготовить» грунт для выращивания рассады:

Биогумус.

Средний дерн.

Перегной.

Компост, «возрастом» не менее 3 лет.

Низинный торф.

Мох – сфагнум.

Кокосовый субстрат.

Перлит.

Вермикулит.

Речной песок (отдавайте предпочтение только крупному).

В состав грунта для перца не должны входить следующие компоненты:

1. Не переработанный низинный торф.

2. Листовая земля.

3. Не обработанная должным образом дерновая земля.

4. Древесная стружка любых пород.

5. Древесные опилки с дерева, покрытого лаком или пропитанные специальными защитными пропитками.

6. Солома.

7. Сенная труха.

Как выбрать готовую почвосмесь

Сегодня многие производители позаботились об огородниках и их будущих урожаях, поэтому выпустили в продажу уже готовые грунты.

На что обратить внимание при выборе земли для выращивания рассады сладкого перца:

Рыхлость и влажность. Смесь не должна сбиваться в комки, затвердевать.

Отсутствие глины. Если в составе есть данный компонент, то растение не сможет должным образом развиваться.

Наличие минералов и органических веществ.

Отсутствие вредных болезненных микроорганизмов, грибков, личинок, червяков. Но важно помнить, что и полностью стерильным он должен быть. В нем не могут содержаться элементы, способные навредить культуре или заразить ее различными заболеваниями.

Устойчивость органических веществ к разложению. Быстрое разложение спровоцирует саморазогрев до + 30С°, что повлечет за собой гибель корневой системы культуры.

Топ – 5

Лучшими субстратами для перца являются:

«Eco plus Peatfield».

«Щедра земля».

«Флорио.

«Полесский субстрат».

«Кокосовый».

Все позиции отличаются хорошей влагоемкостью, рыхлостью и питательностью. Они отлично пропускают воздух, характеризуются повышенной степенью очистки от сорной травы, вредителей, насекомых и возбудителей заболеваний.

Но не только от грунта зависит будущая урожайность культуры. На этот фактор влияет и качество посевного материала. Купить семена сладкого перца высокого качества можно в интернет – магазине «Жанна». В маркете можно купить семена овощей различных видов, разнообразные субстраты, почвосмеси, стимуляторы роста, удобрения и т.п.