Суши, их виды и начинки

Одно из самых популярных слов, ассоциирующихся с Японией — это, конечно же, суши. В островном государстве рис, рыба и морепродукты — самая распространенная еда, поэтому неудивительно, что Япония стала одним из законодателей мод в этом виде поварского искусства.

Это настолько необычное блюдо, что мало кто точно знает, как же оно должно выглядеть. На самом деле, основных видов два, и существует несколько разновидностей в зависимости от способа оформления. Широко распространенные и крайне популярные среди иностранцев упаковки с аккуратно сформированными кусочками риса с приправами, на которых лежат ломтики сырых морепродуктов или рыбы — это так называемые нигири-суши, этот рецепт был придуман в Токио более ста лет назад. Сами японцы же находят их забавными, но не более того, предпочитая кансайский тип приготовления, который придумали в городе Осака, районе Кансай. В этом случае блюдо представляет собой рис, смешанный с особыми приправами и морепродуктами и упакованный в красивую, чаще всего съедобную форму, сделанную из зажаренного теста или, к примеру, тушки кальмара.

Самые популярные начинки для суши и роллов — это креветки, осьминоги, мясо краба или угря, кальмары, тунец, скумбрия, лосось или другая сырая рыба. В более экзотических может быть использовано, к примеру, мясо морского ежа или гребешки. Так же часто используются нори — морские водоросли, которыми оборачиваются рис и начинка. Из овощей популярны авокоадо и огурец, дайкон — японский редис, так же часто добавляются известные японские грибы — шиитаке.

Поскольку японцы — известные эстеты, то важна и форма готового блюда. Чаще всего встречаются собственно нигири — перевязанные водорослями нори ломтики рыбы на кусочках риса; инари — набитые начинкой из риса и рыбы съедобные упаковки из готового теста, соевого творога или даже кальмара; сашими — отдельно нарезанные кусочки рыбы или морепродуктов с соусом и приправами; и гункан — овальной формы рис с начинкой, обернутые нори.

Приготовить это необычное и удивительное блюдо можно как самим, купив специальный рис, необходимые морепродукты и инструменты, а можно сделать проще и заказать доставку суши в офис или домой. Поскольку продукты должны быть свежими, то вам привезут не хранившиеся в холодильнике сделанные заранее блюда, а свежие, только что приготовленные специально для вас фирменные суши с теми начинками, которые вы выберете.