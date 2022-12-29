Щоб замовити переклад та отримати результат, на який ви очікували, необхідно знати кілька «хитрощів», особливо це стосується замовлення у бюро. Такі компанії надають послуги перекладу, виходячи з міжнародних норм, ГОСТів, а також залежно від норм і правил компанії. Іноді такі правила можуть не збігатися з тим, що хочете отримати.

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По-перше, щоб не отримати те, що ви не хотіли, варто точно визначити цілі та завдання для виконавця. Наприклад, перегляньте вже готові переклад конкурентів або різні приклади в інтернеті. Так як письмовий переклад тексту досить не систематизована послуга, можуть різні варіанти інтерпретації одного терміна. Після того, як ви оберете, який переклад вам найбільше сподобався. Скиньте файл або посилання на переклад і уточніть, що вам потрібен переклад, використовуючи стиль та термінологію документа, який ви надіслали. Якщо вам сподобалися тільки деякі моменти, то уточніть, які саме. А ті, які вам не сподобалися, попросіть уникати. Також варто до початку виконання тестового завдання виконавцем надати усі необхідні побажання.

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По-друге, точно визначтеся, чи потрібно вам завірення готових документів. Засвідчення може бути двох видів нотаріальне та печаткою копані, яка надавала послуги. Те чи інше запевнення потрібно в залежності від цілей перекладу та організацій, куди ви подаватимете документи. Найкращим варіантом, як дізнатися яке запевнення вам необхідно – запитати у співробітників організації, куди ви подаватимете документи. Таким чином, ви точно знатимете, що саме і як вам потрібно зробити.

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По-третє, погодьте вартість послуг та терміни виконання. Обов’язково уточніть, коли буде готове ваше замовлення, а також, що входить в послуги. Наприклад, робота тільки перекладача або ще редактора та коректора. Можливо, за таку ціну можна буде підшукати якіснішу компанію. Наприклад, переклад статті англійською, особливо наукової, обов’язково має бути вирахований редактором, щоб уникнути різних друкарських помилок, дрібних помилок тощо. Переклад сайту також бажано вичитати носієм мови, оскільки такий матеріал відноситься до текстів зовнішнього користування, відповідно він має бути виконаний на найвищому рівні.

Такі маленькі «хитрощі» допоможуть вам зробити замовлення перекладів зручнішим для себе і, виконуючи всі наші рекомендації, ви зможете точно отримати те, що очікуєте.