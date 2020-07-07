Затопило квартиру: как спасти ремонт

Ситуация всегда неприятная и конечно же неожиданная. Неприятная она втройне, если страдает квартира. в которой был сделан дорогой ремонт, куплена шикарная мебель и техника. Последствия могут быть самыми разными и зависят они от масштабов потопа, качества ремонта и материалов, использовавшихся для отделки помещений. Если у вас, например, поклеены обои, считайте, что нужно в ближайшее время отправиться в магазин стройматериалов и покупать новые. Дела конечно обстоят проще, если вы решили не экономить и заранее выбрали водостойкие. При небольшом затоплении есть шанс их спасти.

Обратите внимание, что вода очень быстро впитывается в стены, вне зависимости от типа перекрытия — одинаково страдает и деревянная основа, и бетонная. Становится неровным пол, ламинат отслаивается, розетки или выключатели подвержены коррозии, что очень опасно.

Если затопило квартиру, сразу же просушите помещение. Это нужно сделать в первую очередь. Главное, сделайте это правильно:

Просто открыть окно даст мало эффекта, а если честно — то вообще никакого.

Использование тепловой пушки займет очень много времени. Кроме того, квитанции за электричество потом придут с космическими суммами. Да и во время использования такого метода о комфортном пребывании в квартире и речи быть не может.

Что мы рекомендуем в таким случае? Если затопило квартиру, быстренько высушите ее с помощью осушителя воздуха. Работа таких устройств направлена непосредственно на уничтожение влаги. Они сушат помещения без нагрева, что очень актуально для комнат с деревянными полами. Время сушки, как правило, незначительное, но может занять от двух часов, если затопление было очень сильным. Помните, чем быстрее вы высушите квартиру, тем больше вам удастся спасти.

Как просушить комнату

Как высушить комнату после затопления? Сами стены могут сохнуть очень долго, ведь все зависит от времени воздействия воды. Также многое зависит от толщины самих стен. Если использовались плиты OSB, то бояться вам нечего. Если на гипсокартоне нет видимых повреждений, просто дождитесь его полного высыхания.

Потолок вам наверняка придется переделывать. Однако если при ремонте вы выбрали натяжные потолки, то считайте, что вам повезло чуть больше. Пригласите к себе домой специалистов, которые только сольют воду и дождутся полного высыхания.

Ремонт пола после затопления зависит от типа покрытия. Если у вас стоит ламинат или линолеум, то их 100% придется заменить. С паркетом все гораздо проще — разберите его, просушите, а затем поставьте обратно.

Как просушить санузел

Казалось бы, что может быть проще. В санузлах чаще используют плитку для отделки стен и пола, поэтому многим кажется, что достаточно собрать всю воду. Однако это далеко не так — влага просачивается глубоко в трещины, поэтому в данном случае также используйте бытовые осушители воздуха.